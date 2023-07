Kapazitäten für Menschen in Not sind noch nicht ausgeschöpft

Ich sitze in der Franz-Josef-Straße, als mich eine kleine Hand anstupst. Ich drehe mich rüber und schaue direkt und unverhofft in bittende Kinderaugen. In einer Hand ein Becher mit Münzen, die andere Hand fragend nach mir gestreckt. Ich erschrecke tief und winke ab. Der Mann am Nachbartisch, den Ausdruck meines zerspringenden Herzens fehldeutend, zeigt rüber und sagt: "Schau, da sind die Eltern. Schicken ihre Kinder betteln. Die bekommen eh Notstandhilfe." Er macht nicht den Eindruck, als würde er die Leute kennen. Vielmehr ist er Ausdruck einer Haltung, die mir nicht zum ersten Mal begegnet.

Elend mit Ignoranz zu begegnen ist nicht der Schlüssel für ein gutes Miteinander. Ich wünsche mir politische Entscheidungen, die Strukturen ermöglichen, in denen die Stadt souverän und professionell mit Armut umgehen und Menschen mittragen kann, die sonst auf unseren Straßen betteln. Nein, Salzburg kann kein Auffangbecken für globale Schieflagen sein, aber die Kapazitäten der Hilfe für Menschen in Notsituationen sind noch lang nicht ausgeschöpft.

Hermann Alois Keinmann, 5020 Salzburg