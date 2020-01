Zu "Drängende Frage: Haben Sie Besitz?" (Leserbrief, SN vom 3. 1. 2020): Die Frage wird drängender! Ja! Wir entwickeln uns zurück ins Mittelalter! Sklaven und Herren!

Die Kapitalakkumulation nimmt in Salzburg auf Grund des Betongolds erschreckende Ausmaße an. Mir graut vor der Zukunft in Salzburg angesichts dieser Null-Vermögenssteuer-Politik. Es ist eine Minute vor zwölf!



Mag. Harry Kusmin, 5020 Salzburg