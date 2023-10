Kapitalismus einfach erklärt

Vor Jahren schaute ich mich mal aus reiner Neugier im damals vornehmsten Verkaufslokal von Mercedes Benz am Münchner Odeonsplatz um. Ein sehr netter, attraktiver junger Verkäufer kam mit mir ins Gespräch.

Ich fragte ihn, ob es für einen jungen Menschen nicht frustrierend sei, den ganzen Tag tolle, teure Autos an greisliche, alte Leid zu verkaufen? Seine Antwort werde ich nie vergessen, denn sie zeigt, dass man komplizierte Zusammenhänge verblüffend einfach erklären kann: Nein, das macht mir überhaupt nichts aus. Wissen Sie, ich habe ganz klassisch in einer kleineren Firma Automechaniker gelernt. Mein Chef fuhr damals einen Ferrari. Als ich 18 wurde und den Führerschein machte, besorgte er mir günstig einen alten Golf. "Bua, des merkst da! Solang i an Ferrari fahr, fahrst du an Goif, wenn i an Goif fahr, dann gehst du z´Fuaß."

Herzliche Grüße von einer Münchnerin!







Elisabeth Geißler, 5020 Salzburg