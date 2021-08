Zum Leserbrief "Mehr Betriebe bringen mehr Verkehr" (SN-Lokalteil vom 30. Juli) von Wolfgang Deisenberger:

Da ich im o. a. Leserbrief persönlich angesprochen worden bin, habe ich mich nun mit der Sachlage vertraut gemacht und kann nun nach einem von Bürgermeisterin Barbara Huber organisierten Termin wie folgt berichten:

Der angesprochene Teil der Kaprunerstraße wird verkehrsberuhigt mit einer Tonnage-Beschränkung auf 3,5 t und einem 30-km/h-Limit. Das zukünftige Gewerbegebiet zwischen Hochwasserdamm und B311 wird vom Kreisverkehr an der Bundesstraße her erschlossen und ist darüber hinaus ein Vorbild an Gewerbegebietsgestaltung, weil es in den Gebäuden hohe Dichten fordert und eine gute Freiraumgestaltung verlangt.

Für etwaige Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Die Sorgen des Herrn Deisenberger bezüglich der Verkehrsentwicklung und der Flächenversiegelung teile ich zur Gänze.



LAbg. Josef Scheinast,, Landessprecher Grüne Wirtschaft Salzburg