Kapuzinerbergtunnel - jetzt doch?

Nun hat die Bevölkerung Salzburgs dem Ausbau des Mönchsbergtunnels bzw. der Erweiterung der Garage mittels Bürgerabstimmung eindeutig eine Absage erteilt.

Vor Jahrzehnten schon wurde über einen Tunnel vom Dr.-Franz-Rehrl-Platz zur Vogelweiderstraße nachgedacht und auch Planungen vorgelegt. Immer wieder abgelehnt und "schubladisiert" hat man als letzte Möglichkeit bei der Errichtung der massiven Gebäude anstelle des ehemaligen Sparkassenpavillions doch noch eine "österreichische Lösung" mit einer möglichen Zufahrt zu einem - vielleicht später (?) von nächsten Generationen zu errichtenden - Tunnel als Auflage geschaffen. Dies wurde in den vielen Bauverhandlungen auch schriftlich festgehalten.

Für den Ausbau der Mönchsberggarage sind etliche Millionen für die Errichtung bereitgelegt worden.

Was für ein Jahrhundertprojekt scheint nunmehr möglich, würde man dieses Geld in den Bau eines Tunnels vom Dr.-Franz-Rehrl-Platz zur Vogelweiderstraße und weiterführend zur Autobahnauffahrt Nord verwenden! Dazu ergäbe sich die einmalige Möglichkeit, mittels eines Stichtunnels Parkmöglichkeit für die Busse, die Tagestouristen nach Salzburg bringen, zu schaffen. So haben sich auch schon vor rund 30 Jahren Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und ÖGB einstimmig für einen solchen Tunnel starkgemacht.

In diesem Zusammenhang möchte ich allen die Großtat Fürsterzbischof Sigismund Graf Schrattenbachs in Erinnerung rufen. Hat dieser es doch geschafft, in nur zwei Jahren (von 1764 bis 1766) einen Tunnel - in Handarbeit - durch den Mönchsberg treiben zu lassen. Mit den heutigen Maschinen müsste es doch ein Leichtes sein, auch den Kapuzinerberg zu durchbohren.



Peter Randorf, 5020 Salzburg