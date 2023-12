Kassenpraxen attraktiver machen

Zu "In Salzburg fehlen Kinderärzte: 70-jähriger Mediziner ordiniert in Hallein weiter" (SN vom 1. 12. 2023): Kollegen Dr. Wengers Ausführungen kann ich nur bestätigen!

Mein Kassenvertrag in Wien 12, Meidling, wurde nach dreijähriger ergebnisloser Ausschreibungszeit nicht mehr verlängert. Nach Schließung meiner Praxis in Wien 12 arbeite ich nunmehr als Wahlarzt im Burgenland weiter.

Die Rahmenbedingungen für die Gründung einer Kassenpraxis sollten dringlich geändert werden: Niederschwellige Gründung von Primärversorgungszentren, Gruppenpraxen würden die Tätigkeit in einer Kassenpraxis für junge Kolleginnen und Kollegen attraktiver machen und erleichtern. Betreffend die diesbezüglichen Motivationen oder Demotivationen wurden bereits Umfragen gestartet (Prof Kerbl z. B., auch von mir in Wien) - an der finanziellen Situation allein liegt es sicherlich nicht.

Dr. Alfred Stiskal, 7000 Eisenstadt