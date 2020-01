Katholische Kirche in Österreich

Sehr geehrter Herr Hödlmoser!

Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel "Jesus hätte keine Limousine" (SN vom 25. 1.) gelesen. Einiges ist inhaltlich zu teilen, aber einiges überhaupt nicht und ich erlaube mir ein paar kritische Worte dazu aus Sicht der Diözese Graz-Seckau.

Bischof Wilhelm Krautwaschl hat keine Limousine. Sein Dienstauto ist ein VW Passat und sein Fahrer ist gleichzeitig sein Zeremoniär, der ihn bei den Messfeiern unterstützt. Unlängst war zu lesen, dass Papst Franziskus bald mit einem Dacia Duster unterwegs sein wird. Im Vergleich zu den SUVs, die unsere Straßen prägen, sind diese Fahrzeuge alles andere als abgehoben. Dasselbe gilt für das Essen. Bischof Wilhelm isst im Ordinariat, in Klöstern, in Pfarren. Von "schick" kann keine Rede sein. Und er wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ein "barockes Amtsverständnis" von geistlichen Würdenträgern ist in Österreich nicht die Norm.

Völlig widersprechen muss ich den Aussagen zum Thema Missbrauch. Die Opferschutzanwältin Waltraud Klasnic wird nicht müde zu betonen, dass niemand so viel gemacht hat wie die katholische Kirche. Seit 2010 hat die unabhängige Opferschutzkommission 2181 Fälle zugunsten von Betroffenen entschieden, 185 Fälle sind noch in Bearbeitung und 180 Fälle wurden abgewiesen. 1,1 Prozent der Fälle betreffen die Zeit nach 2000. Mit der Rahmenordnung "Die Wahrheit wird Euch frei machen" hat die österreichische Bischofskonferenz ein Dokument entwickelt, dessen Inhalt für alle Mitarbeiter/-innen der Kirche (ehren- und hauptamtlich) verbindlich ist und das uns zu besonderer Sensibilität bei Verdacht auf Missbrauch und Gewalt in der Kirche verpflichtet.

Dass es mehr Priesternachwuchs bräuchte, ist unbestritten. Aber ein Jahr, in dem nur einmal eine Messe gefeiert wird, wird es nicht geben, weil die österreichische Kirche auf neue Strukturen setzt. Die Diözese Linz macht aus 487 Pfarren rund 40 "Großpfarren", die Diözese Graz-Seckau besteht ab 1. September aus 49 Seelsorgeräumen. Das Ziel ist, Priester zu entlasten und Laien mehr Verantwortung in unserer gemeinsamen Kirche zu geben. Für einen Wortgottesdienst braucht man keinen Pfarrer. Um Glaube zu leben, braucht man die Menschen. Dass sich viele - trotz der Fragen rund um den Sinn des Lebens und den Antworten, welche die Kirche zu bieten hätte - abwenden, macht uns traurig und es tut uns um jede und jeden leid, die aus der Kirche austreten.

Herr Popp kann mit seinen Aussagen nicht die österreichische katholische Kirche meinen.





DI Thomas Stanzer MA, Pressesprecher Diözese Graz-Seckau