Kaufpreis für die Au ist überhöht

Seit geraumer Zeit verfolge ich die Diskussionen bzgl. Ankauf der Antheringer Au von Seiten des Landes Salzburg von der Fam. Mayr Melnhof. Es ist ein Skandal, wie leichtfertig unsere Politiker das Steuergeld der österreichischen Bürger verschleudern, auch wenn man das Mascherl EU-Förderung ins Treffen führt (ist aber auch Steuergeld der EU-Bürger), welche angeblich den Löwenanteil des Kaufpreises stellt.

Laut meiner Recherche kostet in Salzburg ein qm Wald drei bis vier Euro, durch die vorhandene Gatterjagd (sollte in Österreich schon lange verboten werden, da nicht waidgerecht) wird das betroffene Gebiet möglicherweise aufgewertet, aber der kolportierte Kaufpreis von 37,2 Millionen Euro ist mit Sicherheit absolut überhöht (ein Schelm, wer Böses dabei denkt), selbst wenn man die gegenwärtigen Preissprünge bei Grund und Boden mit einrechnet. Ich bin kein Anhänger der österreichischen (Salzburger) Oppositionsparteien, aber die Kritik der FPÖ-Sprecherin Marlene Svazek an dieser undurchsichtigen Causa finde ich absolut richtig. Hoffentlich mündet diese Causa nicht in einem Salzburger Untersuchungsausschuss.



Hans Hollerer, 8630 Mariazell