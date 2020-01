Kaufverhalten steuert Industrie

Zu "Richtig Müll trennen - auch nach Weihnachten" von Angelika Wienerroither in den SN am 28. 12. 2019: Früher. Wenn der See zugefroren war, stellten unsere Vorfahren alles, was zum Entsorgen war, auf die Eisfläche. Das Eis ist im Frühjahr geschmolzen, und das Haus war entrümpelt. Zum Glück sind wir umweltbewusster geworden. Ich muss ehrlich gestehen, was ich nicht wusste, ist, wenn man Speisereste in Zeitungspapier oder Küchenrolle eingewickelt im Biomüll entsorgt, ist das sogar klug. Kaputtes Glas oder Glühbirnen gehören in den Restmüll. Bedrucktes Geschenkpapier ist kein reines Papier, das die Papierindustrie wiederaufbereiten kann, und gehört zum Restmüll.

Was wir schon können, ist, beim Papiercontainer die Schachtel vorher zerlegen, damit der Raum besser ausgenützt ist. Eine nähere und bessere Aufklärung wäre für uns wichtig, wenn es heißt: Da trennen wir, und im Endeffekt wird in Siggerwiesen dann wieder alles zusammengeschmissen.

Was wir auch nicht wissen, ist, ob Entsorger aus anderen Gemeinden auch andere Müllsammelstellen benützen dürfen, auch welche aus dem angrenzenden Bundesland.

Wenn es um die Lebensmittel geht, ist Spenden besser als Wegwerfen. Warum werden überhaupt so viele Lebensmittel erzeugt, die oft in Billigangeboten gekauft und nicht gebraucht werden? Nur der Konsument kann mit dem Kaufverhalten die Industrie steuern.



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen