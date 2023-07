Kaum jemand hält sich an Tempo 30

Zum Thema Tempo 30/40 in den Ortschaften: "Grau, teurer Freund, ist alle Theorie", sagt schon Mephisto zu seinem Schüler in Goethes "Faust". Damit trifft er den bekannten Nagel auf den Kopf. Solange es keine wirklich funktionierende Kontrolle gibt, bleibt der Wunsch eben unerfüllbar. Ich lebe in einem Dorf. Die Dorfstraße ist mit 30 km/h seit Jahren limitiert. Kaum jemand hält sich daran. Es wird hurtig mit geschätzten 50 bis 60 km/h drauflosgebraust. Einzig Gäste aus Deutschland bzw. den Niederlanden halten sich meist an die Vorschrift.

Es klingt vermutlich einfach gut aus der Politiker Mund … Effektiver wären Vorschläge zur Lösung des Problems und zur Durchführung. Wie so oft wird dazu aber geschwiegen. Reden ist halt einfacher als zu handeln. Schade … In diesem Sinne bleibt einzig die Hoffnung.

Vergeblich?



Wolfgang Rudi Rößner, 5722 Niedernsill