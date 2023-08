Kay Dankl hatte Glück bei seiner Wohnsituation

Dass sich Eigentum und ein feuriges Bekenntnis zum Kommunismus nicht ausschließen müssen, zeigt uns KPÖ Politiker Kay Dankl. Im Bericht über die Wohnverhältnisse von Politikern war zu vernehmen, dass Dankl selbst Dank des familiären Glücks gar nie selbst zur Miete wohnen musste.

Somit sind ihm Begriffe wie Mietrückstand oder Mieterhöhung nicht aus Erfahrung, sondern nur vom Hörensagen bekannt. Auch in seiner Studienzeit hatte Dankl seinen Kommilitonen offenbar Einiges voraus, denn er musste sich nie am Monatsersten den Kopf darüber zerbrechen, ob er Miete oder die Bierrunde am Stammtisch zahlt. Ein enormer Vorteil und ein Standpunkt, aus dem man sehr leicht Kommunist sein kann und die Eigentumsgesellschaft kritisiert. Weil man es ja selbst nie erwirtschaften musste.

Mit seinem familiären Hintergrund und im Hinblick auf die aktuelle Plakatkampagne der KPÖ wäre es nun interessant zu erfahren, ob es zumindest im Hause Dankl bereits Preisbremsen für Mieter gibt, die in einer Danklwohnung wohnen.



Friedrich Nachtmann, 5722 Niedernsill