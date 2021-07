Kein Briefkasten im Zentrum Herrnau

Schon seit einigen Jahren bietet die Post selbstklebende Briefmarken zur praktischen Frankatur von Briefen zu Hause an, die man danach nur in den nächsten Briefkasten stecken muss. Diesen Vorteil hat man aber nur, wenn es in der Wohngegend einen nahen Briefkasten gibt. Nicht so bei mir in der Josefiau. Ich muss erst recht zwei Stationen mit dem Obus fahren, um meine Briefe in den nächsten Briefkasten beim Postamt Salzburg-Süd einzuwerfen.

Nach dem Motto "Die Post bringt allen was" wandte ich mich per E-Mail an die Post mit der Bitte, im Zentrum Herrnau einen Briefkasten anzubringen. Aufgrund der dortigen hohen Kundenfrequenz würde dieser Briefkasten sicherlich von vielen Personen genutzt. Dachte ich!

Die Antwort der Post lautete: "Ihrem Ersuchen nach Neuerrichtung eines Aufgabebriefkastens kann derzeit nicht nachgekommen werden, da die gesetzeskonforme Flächendeckung in diesem Gebiet bereits gegeben ist." Mein Resümee: Die Post bringt doch nicht allen was! Schade!



Christa Wörndl, 5020 Salzburg