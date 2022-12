Die Photovoltaik als Energielieferant aus erneuerbaren Quellen gilt als der Hoffnungsträger schlechthin, um eine klimafreundliche Zukunft realistisch zu machen und das Klimaziel bis 2030 zu erreichen. Es sollen nun jedoch "grüne Wiesen" dem Klimaziel 2030 geopfert werden.

Bevor dies geschieht, sollten alle möglichen Parkplätze mit Solardächern ausgestattet werden, die Abstellflächen an den Autobahnen, an den Raststätten, bei allen Sportstadien, Messen, Einkaufszentren, jedes noch so kleine Parkplätzchen, das einem Auto gewidmet ist, sollte überdacht werden. Kein Carport ohne "Solarport". Die meist grauen oder schwarzen hitzeerzeugenden Autos wären unter Dach vor Sonne Wind und Wetter geschützt.



Dr. Werner Slupetzky, 1130 Wien