Kein Dank mehr an die Wähler

Noch nie in meinem Leben habe ich meinen Unmut über die Politiker bzw. Parteien auf diesem Weg geäußert. Diese Wahl in Salzburg zwingt mich geradewegs dazu. Mir ist durchaus klar, dass diese ganzen Versprechungen vor der Wahl schon am Wahlabend vergessen sind. Nur im Gegensatz zu früher hat heute keine dieser Parteien den Anstand, sich beim Wähler zu bedanken. Früher war spätestens am Tag nach der Wahl jedes Plakat mit "Danke" überklebt.

Dies hat sich wohl geändert, danke, dass wir euer Gehalt in den nächsten Jahren bezahlen dürfen.







Johanna Leibetseder, 5111 Bürmoos