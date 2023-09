Kein Denkmalschutz für Henkerhaus

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass das Henkerhaus in Gneis sanierungsbedürftig ist. Es mag zwar bauhistorisch als einfacher Bauernhof keine große Besonderheit darstellen. Kulturhistorisch ist das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert als ehemaliges Wohnhaus des letzten Scharfrichters in Salzburg aber ein recht bedeutsames Objekt. Sehr viele Salzburger und Salzburgerinnen kennen es, wenngleich manche es mit dem renovierten Krautwächterhaus im Nonntal verwechseln. Bemühungen und Diskussionen um den Erhalt des Henkerhauses gibt es zumindest seit Anfang der 2000er-Jahre, als dortige Flächenumwidmungen in Zusammenhang mit der Grünlanddeklaration im Raum standen. Seither haben Politik und Verwaltung in dieser Causa (wie auch in anderen Bereichen - Stichworte Pflegenotstand, Klimakrise, ...) nichts weitergebracht. Eine später abgeschlossene Raumordnungsvereinbarung der Stadt Salzburg mit dem Grundbesitzer zum Zweck des Erhalts des Hauses soll angeblich zahnlos sein. Der Landeskonservatorin fällt zum Henkerhaus nur ein, dass sie den "schlechten Erhaltungszustand" bedauere.

Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler nimmt schließlich den Abbruchantrag vom Besitzer des Henkerhauses entgegen und bedauert ebenfalls, nichts dagegen tun zu können; Bürgermeister Harald Preuner sieht sich vermutlich (knapp vor seiner Pensionierung) sowieso für nix mehr zuständig und der bis vor Kurzem noch für Kultur zuständig gewesene Landeshauptmann Wilfried Haslauer will wohl lieber viele Millionen im Festspielbezirk verbauen lassen, als Geld in dieses Kulturgut zu investieren, und bereitet vielleicht wieder eine Festspielrede vor, in der er über das Schöne und Gute parlieren wird. Klar, das Henkerhaus gehört da nicht dazu, daher können wir es verfallen lassen, abreißen und vergessen. Doch irgendwer soll da mal gesagt haben: "Passt mir auf mein Salzburg auf!"





Hannes Augustin, 5020 Salzburg