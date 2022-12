Kein Eislaufen in St. Gilgen

Am Wolfgangsee liegt ein idyllischer Ort, der berühmt wurde durch die Eröffnungsszenen im Film "Sound of Music". Im Dezember wird hier der Weihnachtstraum gelebt, wo zwischen Blasmusikern Familien an den Ständen Glühwein trinken und lokale Spezialitäten genießen - die perfekte Urlaubsstimmung.

Im Herzen von St. Gilgen war einmal ein Eislaufplatz, ein Treffpunkt für Groß und Klein und Trainingsstätte für die örtliche Eishockeymannschaft. Auch die Schulen waren begeisterte Nutzer der Eisbahn - die Welt schien in St. Gilgen in Ordnung.

Dieses Jahr machte der Bürgermeister dem bunten Treiben auf dem Eis ein Ende. Die Kinder fragten ihn: "Was haben Sie gegen den Eislaufplatz?" Der Bürgermeister war erstaunt über die starke Resonanz und begründete das Aus der Eisfläche mit hohen Energiekosten; gleichzeitig wurde die Eisstockbahn für seine Freunde aufgebaut. Auch die Übernahme der Mehrkosten durch Familien und örtliche Betriebe konnte ihn und den Gemeinderat nicht umstimmen.

Leider gibt es Leute, die kein Herz für Kinder haben. Dem Eislaufen in St. Gilgen wurde ein Ende gesetzt, aber Scrooge, Grinch und ihren Freunden geht es gut.



Dr. Christiane Dienhart, 5340 St. Gilgen