Kein Ende des Tunnels in Sicht

Seit Monaten sind Gastronomie und Hotellerie geschlossen, die Kulturbetriebe in künstliches Koma versetzt. In dieser Zeit tanzen die Zahlen auf der Inzidenzleiter rauf und runter. Einzige Konstante: Pressekonferenzen, in denen wir erfahren, dass es noch ein paar harte Wochen werden. Lockdown, Lockerungen, light, hart - unberührt davon bleiben Gastronomie, Hotellerie und Kulturbetriebe geschlossen. Es ändert sich viel, wir werden täglich über die Zahlen informiert. An der Schließung ändert sich nichts. Das Testangebot wird spät aber endlich umfangreich angeboten. Jeder kann, wenn man will. Trotzdem haben wir, Gäste und Publikum, nicht den Funken einer Chance, mit Vorlage eines negativen Tests Gastronomie, Hotellerie und Kulturbetriebe zu nutzen. Und das würden wir! Gerne, endlich wieder und in einem Umfang, der den Betreibern zunächst immerhin ein Überleben sichern würde. Und uns einen guten und geschützten Start in einen gesunden Alltag.





DI Kerstin Dresing, 5411 Oberalm