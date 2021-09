Kein Familienmodell beim Klimaticket

Wir (Familie, zwei Erwachsene, Kinder fünf und elf Jahre alt) haben derzeit eine Österreichcard Familie der ÖBB. Preis: 2085 Euro im Jahr, dafür fahren alle Familienmitglieder österreichweit, so oft sie wollen, auch ohne Begleitung der Erwachsenen. Mit Einführung des Klimatickets wird uns dieses nun gekündigt und wir müssen ein Klimaticket nehmen. Es gibt kein Familienmodell, jeder Erwachsene braucht ein eigenes Ticket um je 1095 Euro, dazu jeweils 110 Euro, damit ein Elternteil "seine" Kinder mitnehmen darf (zahlt einer den Aufpreis nicht, dürfen die Kinder nur mit dem anderen fahren). Will ein Kind allein fahren, kostet das 821 Euro. Preis des tollen neuen Modells für unsere Familie daher jetzt stolze 3231 Euro, also über 1/3 teurer als jetzt. Schildbürgerstreich der Politik oder gewollte Verteuerung durch die Hintertür?



Thomas Jäger, 5020 Salzburg