Frau Heidi Huber schreibt in ihrem Artikel "Sinn und Unsinn einer Bürgerbefragung" (SN-Lokal vom 30. 9.): "In den vergangenen Jahren hat sich bei den Öffis so viel bewegt wie schon lange nicht mehr."

An vorderster Stelle ist mir allerdings eine flotte Rückwärtsbewegung aufgefallen: Die Salzburger Obusse wurden von einem eh unzureichenden 10-Minuten-Intervall auf einen 15-Minuten-Takt umgestellt. Für Österreichs vergleichbare Landeshauptstädte (Linz, Innsbruck, Graz) unvorstellbar.





Peter Mandl, 5026 Salzburg