Kein "Freibiss"!

Zum Brief von Helmut Hintner "Freilauf für Braunbären" (SN, 2. Mai): Es gibt keinen "Freibiss", schon gar nicht vor Gericht. Die Abstufung der "Verwahrpflicht" des Hundehalters richtet sich immer im Einzelfall nach dem möglichen Gefahrenpotenzial. Aggressionsverhalten gehört zum Normalverhalten. Problematisch ist es nur, wenn es der Situation nicht angepasst ist (gilt übrigens für Mensch und Tier). Ich hatte als Sachverständiger bei Gericht schon viele "Beißunfälle" zu begutachten. In nahezu allen Fällen war die Fehleinschätzung der aktuellen Gefahrensituation durch den Hundehalter die Ursache des Unfalls. Dabei wurde sehr häufig eine Bedrohungssituation des Hundes und seine Warnsignale übersehen oder ignoriert. Diese folgenschweren Fehler in der Kommunikation können nur durch entsprechende Sachkunde im Umgang mit Tieren vermieden werden.



Dr Erik Schmid, 6840 Götzis