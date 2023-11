Kein Geld für den S-Link

Sehr viele Salzburger machen sich Sorgen um Lebenshaltungskosten, Wohnung, Pflege, das Gesundheitssystem oder einen Kindergartenplatz. Dazu kommen noch der Umbau unseres gesamten Energiesystems aufgrund des Klimawandels, höhere Ausgaben für Bildung, innere Sicherheit, Asylwesen und Landesverteidigung. In der Stadt Salzburg hat man kein Geld, die städtischen Wohnungen zu sanieren (viele stehen deshalb leer), Kindergartenplätze, Pflegeheimplätze und Hallenbäder fehlen, das Bussystem wurde kaputt gespart.

Durch die höhere Inflation (auch genährt durch die "koste es, was es wolle Politik") und den immer schlimmer werdenden Arbeitskräftemangel verliert Österreichs Industrie an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Diese ist aber die Basis unseres Wohlstands.

Jetzt schon und in Zukunft immer stärker steigen die Ausgaben für Pensionen, das Gesundheitswesen und Pflege in gefährliche Höhen. Die Budgetdefizite steigen bei Bund und Land und diesmal ist keine Entlastung durch Wirtschaftswachstum absehbar.

Im Salzburger Zentralraum leben rund 300.000 Menschen, deren Anteil an der österreichischen Staatsverschuldung macht rund zwölf Mrd. Euro aus. Der S-Link soll rund drei Mrd. Euro kosten. Soll wirklich ein Viertel unserer Staatsschulden dafür ausgegeben werden, dass der Stau in Salzburg etwas verringert wird und dass ganz wenige Menschen (direkt profitieren nur ein paar Tausend) mit dem Öffi etwas schneller ans Ziel kommen? In keinem Land der Welt käme man auf so eine Idee, der Wohlstand hat uns den Verstand geraubt.

Liebe Stadt Salzburger, überlegen Sie genau, ob Sie persönlich direkt vom S-Link profitieren. Wenn wenige direkt profitieren, wird auch der indirekte Nutzen sehr klein sein (was die Studien auch vorhersagen). Wenn Sie nicht direkt profitieren, dann stimmen Sie dagegen.

Mag. Rudolf Frauenschuh, 5101 Bergheim