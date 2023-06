Kein Grund für eine Flugverbindung

Der Leserbrief von Herrn Amplinger/Altenmarkt, in welchem er eine Flugverbindung von Salzburg nach Wien fordert (SN vom 23. Juni 2023), kann nicht unwidersprochen bleiben.

Er schildert darin vor allem die Unbill, die ihm bei der Rückreise vom Wiener Flughafen nach Salzburg mit der Bahn - durch eine Verkettung unglücklicher Umstände - widerfahren ist. Davon ehrfürchtig ergriffen sollen wir (auch nicht-"greanen" Stadt-Salzburger) also die Wiederaufnahme dieses - für Flugverhältnisse - Kurzkurzstreckenflugs akzeptieren.

Ich wohne in Maxglan in einer Gegend, die schon vor dem Flughafenbau Wohngebiet war. Warum soll ich für Menschen wie Herrn Amplinger, die glauben, keine zusätzliche Stunde Zeitverlust ertragen zu können, täglich zwei Mal mehr Fluglärm und Luftverschmutzung ertragen? Diese Forderung hat ungefähr die Qualität, als würde ich, sollte ich auf der Autobahn in einen Stau geraten, den sofortigen Bau einer dritten Fahrspur fordern.



Erich Holfeld, 5020 Salzburg