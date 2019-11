Kein guter Einsatz am Rudolfskai

Auf so engem Raum wie dem Rudolfskai so viele einschlägige Lokale vor einer unmittelbar stark frequentierten Verkehrsfläche zu bewilligen ist natürlich das programmierte Chaos. Dort tummelt sich eine Spezies von Jugendlichen, die mit unserer Gesellschaftsordnung nicht viel am Hut hat. Es regiert das Spiel der freien Kräfte, wo die Provokation und das Machtverhalten eine besondere Herausforderung sind (auch gegenüber der Polizei).

Das Problem ist daher vor allem ein soziologisches. Die Polizei hat zugegebenermaßen keinen guten Einsatz abgeliefert, vielmehr hat sie im wahrsten Sinne des Wortes eine breite Angriffsfläche aus jungen unerfahrenen Beamtinnen und Beamten geboten. Tatsächlich wären in so einem Fall die Rädelsführer mit einem Greiftrupp herauszuholen und einer unnachsichtigen Bestrafung zuzuführen gewesen. Offen bleibt die Frage, wo ein erfahrener Einsatzleiter oder Behördenvertreter war.



Hofrat i. R. Mag. Hermann Winkler, 5020 Salzburg