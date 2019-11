Kein Hinweis auf Sebastian Stief

Aus persönlichem Interesse wollte ich vor Kurzem die Grabstätte des akademischen Malers Sebastian Stief am Salzburger Kommunalfriedhof aufsuchen, der lange Zeit in Salzburg gelebt hatte und hier 1889 verstorben ist. Obwohl sich das Grab im ältesten Teil des Friedhofs befunden hat, ist an seiner Stelle heute bedauerlicherweise kein einziger Hinweis auf den Maler zu finden. Immerhin war Stief ein bekannter Salzburger Künstler seiner Zeit, nach dem sogar eine Gasse in der Salzburger Altstadt benannt ist, dessen Gemälde und Porträts im Salzburger Museum oder auch im Stille-Nacht-Museum in Hallein (F.-X.-Gruber-Porträt) zu finden sind, dessen Werkverzeichnis über 800 Gemälde aufweist und von dem auch der Salzburger Kunstverein 1843 mitbegründet wurde (siehe Zaisberger/Heinisch "Leben über den Tod hinaus"). Zwar befindet sich am Friedhof zu St. Peter in Salzburg in der Familiengruft Naumann/Keldorfer ein Gedenkstein für Sebastian Stief, aber an seiner eigentlichen Begräbnisstätte herrscht trostlose Leere. Es würde einer Kulturstadt wie Salzburg durchaus anstehen, ihm hier wenigstens eine Gedenktafel zu widmen.

Erika Schlegel

5400 Hallein

Quelle: SN