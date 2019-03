Kein Interesse an Stadtpolitik

Die Analysen von Manfred Perterer und Thomas Hofer ("Warum Salzburg die Stadt der Nichtwähler ist", SN vom 12. 3. 19), warum Salzburg die Stadt der Nichtwähler sei, klammern meines Erachtens einen zusätzlichen zentralen Aspekt aus. Denn wenn man sich die Prozentzahlen der Wahlbeteiligung ansieht, so ist diese besonders dort niedrig, in denen gefühlt (und mit hoher Sicherheit auch statistisch nachweisbar) der höchste Anteil an migrationsstämmigen Stadtbürgern lebt. Besonders gilt das für die Elisabethvorstadt, Schallmoos und Lehen. Lieferung müsste man gesondert betrachten, denn dieser Stadtteil ist in einen dörflichen und städtischen getrennt.

Nun haben aber im Lauf der Jahre und Jahrzehnte die Zuwanderer in vielen Bereichen ihre eigenen Parallelstrukturen aufgebaut - in Form von Moscheen, den dazugehörigen Vereinen, Kulturvereinen, politischen Organisationen aller Art und Richtungen, aber auch die dementsprechende Versorgungsinfrastruktur in ökonomischer und sozialer Hinsicht. Dadurch ergibt sich für viele schlicht und ergreifend auch gar nicht die Notwendigkeit, aber auch das Interesse, am politischen und gesellschaftlichen Leben der Stadt teilzunehmen, denn das Wesentliche wird ohnehin intern geregelt.

Umgekehrt haben sich - möglicherweise aus Frustration über diese Entwicklungen - viele aus der "Einheimischen" in diesen Stadtteilen vom politischen Leben verabschiedet und üben sich in Resignation oder sind - so sie können - weggezogen. Diese Entwicklung trifft sicher nicht generell zu, ist aber in der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung sicher ein zentraler Faktor - man braucht dazu nur in unsere westlichen Nachbarländer zu schauen. Welche negative Folgen diese Entstehung von Parallelgesellschaften in und Resignation und Wegzug anderer Bevölkerungsgruppen aus bestimmten Stadtteilen haben, braucht wohl nicht näher erläutert werden.

Gerade die Verluste der SPÖ in diesen Stadtteilen kann man also nicht nur durch das bloße Zuhausebleiben erklären, sondern muss Obiges in die Deutung mit einbeziehen. Zudem leidet sie auch dadurch, dass ihr neben den zum Teil linksliberalen Grünen bzw. der Bürgerliste nun auch mit der KPÖ+ in Salzburg auf kommunaler Ebene von Links eine ernstzunehmende Konkurrenz erwächst. Und die verbohrte, konturlose und schlingernde Haltung der Partei auf Bundesebene etwa in der Frage der Sicherungshaft und anderen Bereichen, etwa der Migration wie auch die prinzipielle Ablehnung aller Regierungsmaßnahmen tragen sicherlich auch auf kommunaler Ebene zur Wählerabwendung bei.

Mag. Anton Neureiter e.h., 5020 Salzburg