Kein jüdisches Leben mehr in Salzburg

Ich bin in Salzburg geboren. Meine Eltern waren jüdische Überlebende der Schoah, sogenannte "Kastner-Juden". Sie gehörten zu etwa 1800 Menschen, die von Himmler aus Bergen-Belsen freigelassen worden sind und mit einem Zug nach Ravensbrück kamen. In den letzten Kriegstagen versuchte Himmler so - über den jüdischen ungarischen Rudolf Kastner und Joel Brand - eine Annäherung an die Alliierten, um seine eigene Haut zu retten.

Meine Eltern und Großeltern haben sich in der Stadt Salzburg eine Existenz aufgebaut und gehörten zu den Gründungsmitgliedern der jüdischen Gemeinde Salzburgs. Sie waren streng religiös. Meine Schwester und ich haben in Salzburg maturiert. Wir kennen Interna und das jüdische Leben in Salzburg. Zu Glanzzeiten der jüdischen Gemeinde in Salzburg zählte diese etwa 70 Mitglieder - meist Menschen, die die Schoah in KZs, Ghettos und Verstecken überlebt hatten.

Es ist falsch und irreführend, wenn die derzeitige Mitgliederzahl der IKG in Salzburg mit 70 Personen angegeben wird. Die Mehrzahl dieser Menschen ist Ende 1980 bis Mitte der Neunzigerjahre verstorben. Es lebt eine Handvoll Juden in Salzburg, die ich persönlich kenne.

Etwa 600.000 Juden aus der ganzen Welt haben in der Zeit vor Corona Österreich besucht und Tausende kamen nach Salzburg. Ich kenne zahlreiche dieser Besucher in Salzburg, die dort weder koscheres Essen vorfanden noch Kaddisch in der Synagoge sagen konnten, da es keine Gottesdienste gab. Etwa zwölf Jahre versuchte David Nussbaumer, ein junger Rabbiner, die Gemeinde am Leben zu erhalten - er scheiterte.

Heute gibt es kein jüdisches Leben in Salzburg mehr.

Die SN (Artikel vom 27. Jänner) sollten über Realitäten berichten und nicht ein beschönigendes Bild einer erdachten, nicht existierenden jüdischen Gemeinde zeichnen.

Judith Nemeti-Leiser, Antwerpen