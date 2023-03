Kein Klimaticket Salzburg um 50 Euro für Mindestpensionisten

Ungläubig und mit Unverständnis habe ich am 24. 2. 2023 in den SN gelesen, dass entgegen früheren Beschlüssen nur Bezieher/-innen von Sozialhilfe mit der "Aktivkarte" Zugang zum Klimaticket Salzburg für 50 Euro erhalten, Mindestpensionisten/-innen und Behinderte nicht! Zitat Stadträtin Fr. Mag. Hagenauer ("Salzburg24.at", 28. 10. 2022): "die Investition in die Mobilität der Menschen sei sehr wichtig". Frage: Wie ist diese Aussage hinsichtlich Ausschluss der Mindestpensionisten/-innen aus der "Aktivkarte Plus" zu verstehen? Als Betroffene, 61 J., somit kein Zugang zu den existierenden vergünstigten Seniorentickets, habe ich mich auf die vor fünf Monaten so breit öffentlich kommunizierten Zusagen verlassen und sehe mich nun mit nicht leistbaren Zusatzausgaben von 315 Euro konfrontiert. Ich hoffe, dass bzgl. der Mindestpensionisten/-innen und Behinderten noch ein Einsehen folgt und sich die Parteien auf ihre so oft propagierten christlichen Werte besinnen!



Annette Brunner, 5020 Salzburg