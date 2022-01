Kein Konzert trotz Grünen Passes

In diesen Minuten fängt das Konzert der Wiener Symphoniker im Großen Festspielhaus an, leider ohne mich als Zuhörerin. Ja, ich gehöre zu den rund 18.500 Personen, die 2021 den Erststich mit Johnson & Johnson bekommen haben - zu einem Zeitpunkt, an dem der Impfstoff voll anerkannt und zugelassen war. Die Qual der Wahl bezüglich Impfstoffhersteller hatte man zu dieser Zeit definitiv nicht. Der Zweitstich, also meine (vermeintliche) Boosterimpfung, erfolgte Ende letzten Jahres - also alles so, wie es sein soll, das sagt mir auch mein gültiger Grüner Pass. Gültig? Mitnichten . . .

Ich empfinde es als pure Schikane, jemanden, der alles so gemacht hat, wie es gewollt, gut und richtig ist, von einem Konzertbesuch auszuschließen, während Tausende Personen, großteils nicht einmal mit Maske geschützt, dicht gedrängt durch Salzburg "spazieren" dürfen! Ein Schildbürgerstreich . . .



Judith Niedermair-Altenburg, 5020 Salzburg