Ich danke Mirco Keilberth sehr für den so berührenden, aufwühlenden Bericht über die Familie aus Kamerun (SN, 7. August). Drei Jahre Suche nach einem Ort, wo man ungefährdet ein einfaches Leben ohne Hunger, in Würde zu leben vermag.

Und dann dies Ende seiner Frau Fati und seiner kleinen Tochter Marie. Er selbst wurde offenbar nach Libyen gerettet. Und er wohl wieder nicht am Ziel, in Menschenwürde leben zu können, aber dafür dem Trauma, seine Lebenspartnerin und sein Kind verloren zu haben mit so einem schrecklichen Ende. Wo ist jetzt Hilfe für Pato?

Es ist wichtig, dass angesichts der Vereinbarung mit Tunesien - auf den Regierungsverantwortlichen wurde genug Druck ausgeübt und wirtschaftlich ist sein Land in einer katastrophalen Lage, dieser Bericht auf die menschenverachtende Praxis der Flüchtlingsabwehr durch Europa wirft.

Aber die noch wichtigere Frage ist: Was sind die Ursachen, dass so viele Menschen in ihren Ländern immer noch mehr kein menschenwürdiges Leben mehr zu führen vermögen und wieweit ist das Verschulden von uns in den reichen Ländern und was ist verlangt, weil die Lösung ja nicht in der Flucht all dieser Menschen zu uns liegen kann.



Karl Helmreich, 2552 Hirtenberg