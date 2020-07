Kein Mozart-Grab in St. Sebastian

Es muss leider wieder einmal daran erinnert werden, dass auf dem Friedhof von St. Sebastian kein Mozartgrab existiert. Wolfgang starb bekanntlich in Wien und wurde dort auf St. Marx zur Ruhe gebettet, seine Mutter in Paris, begraben in Saint-Eustache und Schwester Nannerl ist in St. Peter begraben.

Beim Grab auf dem Friedhof St. Sebastian handelt es sich vielmehr um das der Familie Nissen: Georg Nikolaus mit seiner Gattin Constanze, verwitweter Mozart, in zweiter Ehe mit ihm verheiratet. Alle übrigen Namen dort sind Fiktion und nicht zu verifizieren!

Vater Leopold Mozart hingegen wurde laut Eintragung im Tagebuch seines Schwiegersohns Berchtold zu Sonnenburg, das sich im Besitz der Stiftung Mozarteum befindet, im sogenannten Kommunengrab - heute: Eggersche Grabstätte - beigesetzt. Das heißt, die Tafel mit seinem Namen hätte längst dorthin verfrachtet werden sollen, weil an der alten Stelle obsolet. Lange schon u. a. nachzulesen in meinem Buch "Die Mozarts in Salzburg".



Horst Erwin Reischenböck, 5061 Elsbethen