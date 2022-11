Kein Pflegeskandal, sondern ein Strukturskandal

Stopp der Aussage eines Pflegeskandals. Nein, es ist ein Strukturskandal! Seit mehr als 20 Jahren ist bekannt und mit Studien und Berechnungen belegt, dass wir mehr Pflegekräfte in Österreichs Gesundheitsversorgung brauchen.

Nun sind verschiedene politische Parteien im Landtag und seit Jahren auf der Regierungsbank. Keine Partei hat sich erfolgreich für die Pflege eingesetzt. Die Pflegepersonen wurden nicht gehört und hatten zu wenig Lobby, um nicht unter dem ökonomischen Druck zu leiden und Kürzungen hinnehmen zu müssen. Mit einer richtigen Sicherheitskultur würden jetzt die Umstände geklärt und Veränderungen initiiert werden, damit diese Geschehnisse in der Bewohnerversorgung nicht wieder vorkommen können.

Was geschieht hier? Es muss Schuldige geben. Sogar die Pflegenden, die sicherlich oftmals zu leise auf Mängel hinweisen, die ihre letzte Kraft in die Versorgung der in ihrer Obhut befindlichen Menschen stecken und nicht das sinkende Schiff verlassen, werden jetzt an den Pranger gestellt. Die implizite Rationierung von Pflegetätigkeiten erfolgt ebenso in österreichischen Krankenhäusern - siehe "Misscare-Austria-Studie" von Ana Cartaxo, 2022.

Pflegepersonen möchten die bestmögliche Versorgung und professionelle Pflege den anvertrauten Menschen ermöglichen und sich nicht vor dem Kadi finden, weil Strukturen und Unternehmen im Gesundheitswesen keine höhere Anzahl von Mitarbeitern/-innen vorgesehen haben.



DGKP Dr. Margareta Bruckner, MBA MSc, 5020 Salzburg