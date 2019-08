Kein Plastik mehr - Und der richtige Zeitpunkt ist jetzt!

Der Generation "Jute statt Plastik"zugehörig, freue ich mich, dass nach etwa 40 Jahren diese Idee, damals als Spinnerei belächelt, endlich in der Gesellschaft angekommen ist. Gibt es keine Plastiksackerl mehr, landen sie auch nicht mehr im Biomüll, sprich in unserer Umwelt.

Was tut die Industrie? Geschirrspültabs und neuerdings Waschmaschinen-Pods aus Plastik sind der Burner! Wasserlöslich(?) oder Microplastik ohne Ende? Kleinteile wie z.B. USB-Sticks oder Chipkarten in überdimensioniertem Hartplastik verpackt? Biotomaten in Plastikschalen in Zellophan gehüllt? Aufreger auf Dorffesten, weil kein Wegwerfgeschirr aus Plastik mehr verwendet werden soll/darf? Ja Leute, geht's noch?

Wie damals in den 1970er Jahren mit den Eiern von Hühnern in Käfighaltung - auch einem österreichischen Autor sei Dank - kann jeder von uns etwas tun, denn der Druck auf die Wirtschaft geht nur von uns aus, den Konsumenten. Und der richtige Zeitpunkt ist - jetzt!



Gabriele Feichtinger, 5082 Grödig