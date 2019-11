Kein Platz für das Fahrrad im Obus

Donnerstag, 14. 11., kurz vor sieben Uhr früh bei Eiseskälte und Schneeregen: An der Haltestelle Herrnau fährt der 8er Richtung Stadt ein. Unter den paar Wartenden auch eine junge Frau mit Fahrrad. Der Busfahrer signalisiert ihr während des Einfahrens mit dem verbotenen Zeigefinger, nicht einzusteigen. Der Bus bleibt fast leer, die Frau allein in der Dunkelheit zurück. Der hintere, für Kinderwagen und Fahrrad gedachte Raum: ungenutzt. Die Regelung, werktags erst ab

9 Uhr ein Fahrrad mitzuführen, mag bei Stoßzeit sinnvoll sein. Flexibilität und Augenmaß dürfen dabei aber nicht verloren gehen, gerade wenn es um Verkehrsteilnehmer geht, die die Umwelt entlasten. PS: Auch am Äußeren Stein war der Bus noch nahezu leer.

Björn Steger

