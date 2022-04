Kein Platz für eine Neid-Debatte

Die Bonuszahlungen für Schuldirektorinnen und -direktoren können natürlich nie den tatsächlichen Mehraufwand abgelten, der die letzten zwei Jahre notwendig war, um eine Schule zu führen. Natürlich hatten auch andere Gruppen mehr Aufwand (Lehrer/-innen, Schüler/-innen, und natürlich auch die Eltern, vor allem jüngerer Schüler/-innen). Aber die Frage sei erlaubt, was wir uns eigentlich erwarten: Geld für die Betreuung der eigenen Kinder während einer Pandemie? Mehr Geld für alle Lehrer/-innen? Das wäre natürlich schön. Und gleichzeitig wollen wir den Schuldenberg unsers Landes nicht endlos anwachsen sehen?

Die 500 Euro sind ein Symbol der Wertschätzung für die Arbeit an Österreichs Schulen in dieser herausfordernden Zeit, nicht mehr und nicht weniger. Dass viele Direktor/-innen sich schon überlegen, wie sie das Kollegium daran teilhaben lassen können (z.B. Ausflug, gemeinsames Essen) zeugt vom guten Geist an den Schulen. Eine Neid-Debatte kann hier niemand brauchen. Dass Schule darüber hinaus Veränderung braucht, um zukunftsfit zu werden, ist keine Frage. Das Gebot der Stunde sind Differenzierung und Individualisierung anstatt noch mehr Zentralisierung. Wo die einen mehr Vorgaben wünschen, sehnen sich die anderen nach mehr Autonomie. Schulen sind nicht gleich, ebenso wenig wie unsere Schüler/-innen. Es kommen weitere Herausforderungen auf uns zu. Etwas mehr Dankbarkeit für den Frieden in Österreich und die Verbreitung von Zuversicht, Kooperationsgeist und Innovationsfähigkeit statt Angst, Misstrauen und Neid wäre angebracht. Gehen wir's an. Gemeinsam.





Mag. Michaela Lindner-Fally, Lehrerin am BORG Oberndorf, Geografin