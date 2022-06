Kein Renommee fürs "Radland" Salzburg

Ich bin trotz meines höheren Alters noch begeisterter Radfahrer. Leider werden die Radler in den letzten Jahren durch Baustellen in Salzburg stark behindert. Im Jahr 2021 war der Tauernradweg zwischen St. Veit und St. Johann sechs Monate in der Hauptreisezeit gesperrt. Im Jahr 2022 dasselbe von März bis Oktober. Es ist zwar eine Umleitung markiert, diese ist aber von Ortsfremden nicht leicht zu finden. Das Gleiche am Pass Lueg, 2021 und 2022 immer wieder Sperren, was leider auch die Radfahrer trifft.

Der eingerichtete Bustransfer für Radfahrer ist eine Zumutung. Es fahren dort normale Busse, wo kein Laderaum für Fahrräder vorhanden ist. Diese müssen zu den normalen Sitzen in den Bus mitgenommen werden. Da haben maximal zehn bis zwölf Räder Platz. Bei einem Test am 23. Juni habe ich mich selbst überzeugt davon.

Richtung Norden war es noch halbwegs normal (zehn Radfahrer). Am Pass Lueg angekommen, warteten dort zirka 50 Radfahrer. Diese mussten auf Anordnung des Fahrers ihr Gepäck von den Rädern nehmen und irgendwo im Bus verstauen. Das restliche Chaos habe ich mir nicht mehr angesehen. Da mussten sicher einige Radler zwei bis drei Stunden warten.

Ich bin der Meinung, die zuständige Behörde sollte nicht so freizügig bei der Genehmigung von solchen Baustellen sein, wenn dort keine Möglichkeit besteht, die Radfahrer vorbeifahren zu lassen. Dann gibt es halt keine Genehmigung oder sie müssen sich etwas anderes einfallen lassen.

Für ein Radland wie Salzburg ist diese Vorgangsweise untragbar.



Kurt Tüchler, 5620 Schwarzach