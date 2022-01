Kein Spitzensport in Salzburg?

Land auf, Land ab ist die öffentliche Hand für die Bereitstellung von Sportinfrastruktur, sowohl im Spitzen- als auch im Breitensport, verantwortlich. Dieses Grundprinzip gilt zumindest bei uns in Oberösterreich, wo aktuell zwei neue Stadien errichtet werden, die großzügig vom Land gefördert werden. Nicht so in Salzburg, insbesondere der dortigen Landeshauptstadt. Denn wenn 2024 zwei aufstrebende Vereine aus ihrem Heimstadion ausziehen müssen, sollte es selbstverständlich sein, dass sich die Stadt um adäquaten Ersatz bemüht. Tut sie aber nicht. Deshalb tritt nun ein privater Investor auf den Plan, der den beiden Vereinen eine solche Spielstätte - in Verbindung mit Wohnraum - schaffen möchte. Doch selbst das wird von der Stadtpolitik strikt abgelehnt. Da stellt sich die Frage: Ist Spitzensport abseits des Red-Bull-Imperiums in Salzburg nicht erwünscht?

Florian Baldinger, 4840 Vöcklabruck