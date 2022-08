Kein Stau dank Tauernautobahn

Um den sommerlichen Staus auf der Tauernautobahn ein für alle Mal ein Ende zu bereiten und deren Kapazität zu verdoppeln, schlage ich eine Parallelautobahn vor. Vom neu zu schaffenden Autobahndreieck Walserberg zweigt diese von der Tauernautobahn ab und führt in den Untersbergbasistunnel, überquert als Panoramabrücke die Königsseeache in 200 Metern Höhe. Nach dem Göllbasistunnel geht es mit einer weiteren Panoramabrücke über das Bluntautal. Auf einer fantastischen, 500 Meter hohen Brücke geht es über die Salzach in einen Tunnel im Tennengebirge, bei dem die Eisriesenwelt als natürlicher Tunnel mitverwendet wird. Der Großteil des Rests der Trasse verläuft - entsprechend dem derzeitigen Konzept, den Verkehr möglichst unter die Erde zu bringen - in Tunnels. Lediglich über Zederhaus wird in 200 Metern Höhe drübergefahren, damit die Durchreisenden die niedliche Ortschaft bewundern können. Schließlich wird die Parallelautobahn im unterirdischen Kreisverkehr im Katschbergtunnel in die Tauernautobahn eingebunden. Damit auch in den Tunnels zumindest 130 km/h gefahren werden kann, werden diese völlig geradlinig und in doppelter Breite der bisherigen Tunnels gebaut.





Gunter Bittner, 5023 Salzburg