Kein Taktikspiel zur Machterhaltung!

Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat mit einer Finte, eine absurde Dreierkoalition zu inszenieren, den politischen Rubikon überschritten!

Eine ÖVP will damit wohl eine rechtsnationale Partei, die mit einer verunglimpfenden Sprache und einer antidemokratischen Ausrichtung Politik macht, über die Hintertür zu einer Zweierkoalition einladen? Wohl wissend, dass die Sora-Nachwahlanalyse deutlich eine von Wählern/-innen präferierte Koalitionsvariante mit der SPÖ und alternativ eine Dreierkoalition mit SPÖ und den Grünen ergeben hat!

Und was macht ein ÖVP-Parteipolitiker? Welche Taktik steht dahinter? Will der Landeshauptmann seine innergebirglichen ÖVP-Mandatare und -Bürgermeister vor Ängsten des Verlusts ihrer politischen Macht bewahren? Immerhin stehen 2024 Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen an. Ja, der ÖVP-Landesobmann will eine rechtspopulistische Partei, die seiner Partei Wählerstimmen abgenommen hat, mit Regierungsaufgaben belohnen!

Dass nicht nur Stammwähler der ÖVP mit der Politik der vorangegangenen Jahre unzufrieden waren und als Protest direkt zu einer Frontalopposition abgewandert sind, sollte zu einer Selbstreflexion führen, möchte man meinen. Mitnichten, die politische DNA einer demokratischen, christlichen Partei sucht einen fragwürdigen Ausweg aus ihren Dilemmata und will nicht erkennen, dass sie mit ihrer Politik den Zugang zu weiten Teilen der Bürger/-innen im Land verloren hat.

Axel Träxler, 5020 Salzburg