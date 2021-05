Kein Ticket nach Paris ab Salzburg

Ein Negativ-Erlebnis am ÖBB-Schalter Salzburg-Hauptbahnhof. Seit mehr als 50 Jahren fahre ich mit dem Zug nach Paris. Diesmal sollte es zum Familienfest in Zentralfrankreich gehen - daher mein Weg zum ÖBB-Schalter. Meine Frage nach der Zugverbindung erst nach Paris und weiter nach ... wurde von der ÖBB-Dame unterbrochen: "Nach Paris kann ich kein Ticket ausstellen - es ist nur bis Stuttgart möglich. Für den TGV Stuttgart-Paris habe ich kein Reservierungssystem" (schon seit ca. drei Jahren). Leider hat vor einem halben Jahr der DB-Schalter am Hauptbahnhof geschlossen, der bei Frankreich-Destinationen immer sehr hilfreich war. Die ÖBB-Dame hatte noch einen Rat für mich: "Besorgen Sie sich ein Ticket im Bahnhof Freilassing!" (in Coronazeiten schwierig). Die Reisemöglichkeiten nach Frankreich werden immer weniger. Der früher sehr beliebte und gut gebuchte Autoreisezug Salzburg- Narbonne wurde leider schon vor Jahren eingestellt, die Paris-Flüge ab Salzburg gibt es auch nicht mehr.

Aber wollten wir nicht, statt mit Auto oder Flugzeug, in Zukunft mehr mit der Bahn fahren?



Karin Richter, 5020 Salzburg