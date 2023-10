Kein Verständnis für Ferien von der Karenz

Vieles von dem, was die Politik beziehungsweise der Gesetzgeber so machen, ist für den Normalbürger nicht verständlich. Ein Beispiel dafür ist die Thematik: "Lehrerkarenz in den Sommerferien". Wie kann es sein, dass Lehrkräfte in den Sommermonaten ihre Karenz unterbrechen, vollen Lohn kassieren - ohne zu arbeiten. 2009 wurde das Gesetzt dahingehend geändert, dass dieses Modell jetzt möglich ist. Diese Legalisierung einer fragwürdigen Trickserei kostet uns heuer circa sieben Millionen Euro.

Aber es geht nicht nur um das Geld, sondern um das Verständnis dafür, dass so etwas einfach nicht in Ordnung ist. Der Großteil der Lehrerinnen und Lehrer in Karenz nimmt das nicht in Anspruch, weil sie ein Gespür dafür haben, was moralisch vertretbar ist. Aber einigen Wenigen fehlt anscheinend dieses Gespür. Und wenn der Lehrergewerkschafter der Meinung ist, dass es "gut so ist, wenn sich Lehrerfamilien dafür entscheiden" möchte ich dem entschieden widersprechen. Der Ruf dieses Berufsstandes wird genau durch solche Aktionen in Misskredit gebracht, weil bei keinen anderen Arbeitgeber so etwas möglich wäre. Und wenn jetzt die Lehrer in Salzburg für durchaus berechtigte Anliegen demonstrieren, hält sich auch aus solchen Gründen die Akzeptanz in Grenzen.





Franz Kriechhammer, 5162 Obertrum am See