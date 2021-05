Kein Verständnis für die Absage der Salzachgalerien

Bezug nehmend auf die Notiz in den SN vom 8. 5. 2021 möchte ich mein Unverständnis für die Absage der Salzachgalerien zum Ausdruck bringen. Wie im Vorjahr vom Bundesministerium bestätigt handelt es sich nicht, wie hingegen die ÖVP behauptet, um eine Großveranstaltung, sondern um einen Markt im Freien. Das Gefühl, dass extreme Ungerechtigkeit hier herrscht, gipfelt darin, dass in verschiedenen Einkaufszentren am 7. 5. in geschlossenen Räumen Märkte stattfanden! Wer hat die bessere Lobby?

Salzburg ist nicht nur Festspiele, die zu Pfingsten natürlich stattfinden dürfen! Außerdem geht es um viele Existenzen!

Elisabeth Parisot, 5020 Salzburg