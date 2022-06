Kein Verständnis für die Schließung der Radfahrgrube

Bravo der Landesumweltanwaltschaft: Sie hat es geschafft, eine Trainingsmöglichkeit für Kinder aller Altersstufen zu zerstören, indem die Grube wieder renaturiert werden soll. Ich wohne seit 36 Jahren in dieser Gegend, seitdem existiert diese Grube, im Winter wird dort gerodelt und im Sommer trainieren Radfahrer aller Altersgruppen ihr Können. Selbst die Kleinsten fahren mit ihren Laufrädern in der Grube herum und werden so zu sicheren Radfahrern. In der Zeit der Lockdowns eine der wenigen Möglichkeiten für Jugendliche, ohne Konsumzwang Spaß zu haben. Damit soll jetzt Schluss sein? Bitte setzt Euch doch wieder an Eure Computer, spielt mit dem Handy, aber bewegt Euch nicht auf zwei Rädern, das schadet der Natur! Ich hoffe, die Umweltanwaltschaft ist "stolz" auf ihren Erfolg!







Andreas Bauer-Debois, 5020 Salzburg