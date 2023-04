Kein Verständnis für die Wähler von ewig gestrigen Ideologien

Leider kann ich einen großen Teil meiner Mitbürger in Salzburg einfach nicht mehr verstehen. Sie leben in einem prosperierenden, lebenswerten und sehr sozialen Bundesland und wählen ewig gestrige Ideologien auf beiden Seiten des Spektrums.

Dem größten Teil der Bevölkerung geht es gut, trotz der vergangenen und laufenden Krisen bei uns und in Europa. Aber nein, sie wählen Parteien, deren Herkunft aus menschenverachtenden Ideologien ist.

Wollen wir wieder zurück zur Diktatur einer kleinen Elite oder wollen wir weiter in Freiheit und Wohlstand leben? Das Problem der Preise für Mieten und Eigentum ist wirklich groß, aber wie wollen wir es lösen? Wollen wir das Eigentum von Menschen konfiszieren, um andere darin unterzubringen (das hatten wir schon einmal)? Oder sollen wir noch mehr Grund und Boden versiegeln?

Es ist leicht, über alles Mögliche zu klagen, aber die Lösungen sind dann nicht mehr so einfach.

Die Auswahl am Wahlzettel war wirklich ausreichend. Drei Parteien haben sich in den letzten Jahren bemüht, in unserem Salzburg etwas weiterzubringen, eine weitere hat in der Vergangenheit auch schon viel für das Land getan, aber das alles ist für einen beträchtlichen Teil der Menschen nicht mehr wichtig.

Das Schicksal möge uns vor den Auswirkungen dieser beiden Ideologien schützen und uns die demokratischen, persönlichen und menschenwürdigen Freiheiten, die wir so schwer erkämpft haben, erhalten.



Friedrich Sorger, 5020 Salzburg