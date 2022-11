Kein Verständnis für ÖBB-Streik

Die ÖBB bieten eine Erhöhung von 8,44 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.000 Euro an. Und trotzdem glauben die Gewerkschafter streiken zu müssen. Ja geht's noch? Das Argument, dass die Einstiegsgehälter sehr niedrig sind mag ja stimmen, aber dann sollte man sich bemühen hier eine Verbesserung zu erzielen und nicht pauschal für alle 400 Euro fordern. Warum nicht gleich 1.000 Euro für alle?

Die Metaller haben mit 7,2 Prozent abgeschlossen, die Handelsangestellten würden einen Abschluss wie ihn die ÖBB angeboten hat sicher mit Handkuss nehmen, aber die ÖBB-Gewerkschafter provozieren einen Streik auf Kosten aller Kunden. Die ÖBB erhält Milliardenzuschüsse, aber wahrscheinlich denken die Gewerkschafter, da kommt es auf ein paar Milliarden mehr auch nicht mehr an ...

Könnte dieser Streik auch damit zu tun haben, dass dem Vorsitzenden der Vida, Herrn Hebenstreit, Ambitionen auf den ÖGB-Präsidenten nachgesagt werden und er jetzt den harten Verhandler mimt, um sich dafür in Stellung zu bringen?

Persönliche Machtgelüste auf Kosten zigtausender Kunden?



Franz Kriechhammer, 5162 Obertrum am See