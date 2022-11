Bisher habe ich eigentlich Umweltaktivisten bewundert, wenn sie mit ihren Schlauchbooten vor Fischkuttern fuhren oder Transparente an Fabriksschloten etc. aufhängten. Ich habe auch Verständnis für angemeldete Demos. Was aber nicht sein kann, das drei bis vier Leute bei Kunstwerken enormen Schaden anrichten und beim Straßenkleben genau das Gegenteil von Co2-Verminderung bewirken.

Peter Damjanovic, 5026 Salzburg