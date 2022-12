Kein Vertrauen mehr in AMA-Gütesiegel

Kann ich, kann man dem AMA-Gütesiegel noch trauen? Nein! Wenn solche widerlichen Vorkommnisse ans Tageslicht kommen, frage ich mich: Wo sind die Verantwortlichen?

Eine Kontrolle der AMA-Betriebe einmal pro Jahr? Das ist wohl zu wenig.

Veterinäre, die während des Mastdurchgangs angeblich mehrmals in den Hühnerbetrieb kommen ... was machen diese Leute, wo schauen sie hin? Ein Mastdurchgang dauert nicht lange, man kann diesen in Tagen zählen, was tun dann die Tierärzte? Offenbar nichts oder nicht das Richtige und Gebotene.

Es ist einfach unglaublich, verantwortungslos gegenüber den Tieren und den Konsumenten und widerwärtig. Die Gier ist wohl eines der größten Übel, und die Gier ist auf Seiten der Mastbetriebe und auch auf Seiten der Konsumenten ...







Mag. Ulrike Brilli, 1090 Wien