Kein Vertrauen mehr in die Politik

Und wieder ein großartiger Artikel von Andreas Koller über Wesen und Unwesen der bereits 66 Volksbegehren in Österreich. In Salzburg geht es ja speziell gerade um diese U-Bahn, wo ja vielleicht auch das Volk darüber befragt wird - wie zur Mönchsberggarage - die nun aber scheinbar durch das Votum zu Fall gekommen ist. Ich oute mich gerne als Anhänger der direkten Demokratie, weil es ja unser Geld ist, womit diese Bauvorhaben realisiert - oder auch nicht - werden sollten.

Als Beispiel führt Koller Bruno Kreisky an, der vielfach auch gegen das Volk ent-

schieden hat, aber weil er die Vorhaben für richtig hielt und dahinter stand, durchsetzen konnte. Es hapert also derzeit an solchen Politikern, die nicht Spielball verschiedener Interessen wie der Bauwirtschaft sind und daher das Vertrauen der Menschen nicht besitzen. Wenn das Volk ständig gegen Strich gebürstet wird, dann wird es widerborstig und das erleben wir gerade.



Josef Blank, 5061 Elsbethen