Kein Zivildienst für Frauen!

Solange Frauen nach der Geburt ihrer Kinder durch mangelnde Kinderbetreuungsangebote einen Karriereknick erleiden und am Lebensende mit durchschnittlich 700 Euro weniger Pension als Männer auskommen müssen, kann es keinen Zivildienst für Frauen geben! Ein weiteres Jahr, das einen Verdienstausfall beschert, wäre nicht verkraftbar. Zudem leisten Frauen sowieso mehrheitlich die Pflegearbeit in ihren Familien, insofern wirkt ein Ruf nach einem Zivildienst, der Frauen in die Pflege bringen soll, zynisch.





Mag. Agnes Widauer, 1210 Wien