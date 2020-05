Keine Abrissbirne für den Wispelhof

Warum reist man gern in andere Länder? Um deren Meer, Klima und Flair zu genießen und auch ihre antiken Gebäude zu bewundern. In Bezug auf diese Letzteren hat Österreich abgesehen von den größeren Städten weniger anzubieten, umso wertvoller und erhaltenswerter sind Gebäude wie der Wispelhof in Werfen.

Er zeigt den typisch österreichischen Baustil aus vergangener Zeit, und nicht nur wir erfreuen uns am Anblick solcher Bauten, sondern sie vervollständigen dem Touristen das Bild, das er sich von Österreich macht - wir wollen den Touristen doch nicht nur unser Österreich von heute zeigen (nicht jeder Tourist will oder kann nach Großgmain fahren, um dort eine Ansammlung historischer österreichischer Häuser zu besichtigen).

Ein Gebäude wie der Wispelhof sollte daher nicht der Abrissbirne zum Opfer fallen, sondern weiterhin ein Blickpunkt in unserer Landschaft sein. Vernichten wir doch nicht bewusst oder unbewusst unsere Geschichte!



Hannelore Stelzhammer, 5230 Mattighofen