Keine Angst vor "Vertragslosem"

SN-Gesundheitsexpertin Inge Baldinger "Das schreckt die Ärzte" (SN, 17. 11.) erklärt völlig korrekt: Sollte der Gesamtvertrag zwischen Ärztekammer und Sozialversicherung aufgekündigt werden, dann herrscht frühestens ein Jahr später der sogenannte "vertraglose Zustand", auch als "Vertragsloser" bezeichnet. Erst dann haben die Patienten Arzthonorare in den Praxen zu begleichen. Von den rund 21.000 niedergelassenen Medizinern sind nur 8300 Kassenärzte. Für den Rest, den 12.700 Wahlmedizinern, ist der "Vertragslose" schon heute Realität. Sie werden von den Patienten direkt honoriert. Dessen ungeachtet sind die Wahlärzte in der Bevölkerung sehr beliebt. Bei nüchterner Betrachtung ist der "Vertragslose" eine vorübergehende Umwandlung aller Kassen- in Wahlarztpraxen. Ein neues Regelwerk lässt sicher nicht lange auf sich warten.



Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien